الحرس الثوري يؤكد سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على جزيرة لارك ويتوعد بالرد

اتهم الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجوم على جزيرة لارك، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن «العدو الأمريكي الصهيوني» هاجم جزيرة لارك ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الحرس والمواطنين.

وأضاف الحرس أنه ملتزم بالرد ومعاقبة المعتدي بعد هذا الهجوم، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم جاء على خلفية ما سماه «عجز العدو» عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة وفي محاولة لإحياء دوره وتبرير أفعاله أمام الرأي العام .

وكان مسئول أمريكي، قد أفاد بأن قوات أمريكية استهدفت في وقت سابق اليوم الأحد منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك.

وقال المسئول الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محمّلة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.