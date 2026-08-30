10 أيام حبس عسكري لجنود إسرائيليين رفضوا المشاركة في مهمة مع مسعفة

حُكم على 3 جنود من لواء «جفعاتي» في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسجن العسكري لمدة 10 أيام، بعد رفضهم المشاركة في نشاط عملياتي داخل قطاع غزة، إثر علمهم بأن مسعفة عسكرية سترافق القوة خلال جولة ميدانية داخل ناقلة جنود مدرعة من طراز «نمر».

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود الثلاثة، وهم من طلاب «يشيفات التسوية» الدينية، رفضوا المشاركة في المهمة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى إلغاء النشاط العملياتي.

وأثار القرار انتقادات من منظمة إسرائيلية تُعرف باسم «نساء المقاتلين من أجل قدسية المعسكر»، التي اعتبرت العقوبة «وصمة عار» بحق رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الأمن، وقالت إن الجنود المتدينين لن يقبلوا بما وصفته المنظمة بالفرض القسري لخدمة مشتركة مع النساء، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما انتقد الحاخام درور أرييه، أحد حاخامات «يشيفات التسوية» في سديروت، القرار، معتبرًا أن المسئولية تقع على القادة الذين، بحسب رأيه، تصرفوا خلافًا للتعليمات الدينية والإجراءات المعمول بها.

يأتي ذلك في ظل الجدل المستمر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن دمج النساء في الوحدات القتالية والمهام العملياتية، وما يثيره ذلك من اعتراضات من جانب قطاعات دينية متشددة في إسرائيل.