الجزائر ترسل 4 مقاتلات سوخوي-30 إلى النيجر دعما للجيش بعد تمرد عسكري

أرسلت الجزائر 4 طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-30 إلى النيجر، في مهمة دعم للجيش النيجري، وذلك عقب ما وصفته السلطات الجزائرية بمحاولة لزعزعة استقرار البلاد، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، وفي إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي والعسكري بين الجزائر والنيجر، وبناءً على طلب القيادة النيجرية.

وأضافت أن الطائرات الأربع، التي وصلت صباح الأحد إلى مطار العاصمة نيامي، كانت مرفوقة بطائرة للتزود بالوقود جواً.

وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية، تهدف المهمة إلى دعم الجيش النيجري في مواجهة ما وصفته بـ”محاولة زعزعة استقرار” النيجر، مؤكدة أن العملية تندرج ضمن جهود الجزائر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي الخطوة في سياق علاقات التعاون الوثيقة بين الجزائر والنيجر، ولا سيما في المجال العسكري والأمني، وفي ظل التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل.