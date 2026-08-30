ضبط شخص بتهمة منع شقيقته من دخول مسكنها في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من قيام شقيقها ونجله بالتعدي عليها بالسب وطردها من مسكنها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين من الفحص، أنه بتاريخ 22 يوليو الماضي، تقدمت صاحبة الحساب، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة، ببلاغ إلى المركز ضد شقيقها من الأب، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالسب، بسبب خلافات بينهما حول الميراث، وتم في حينه ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت التحريات، أنه بتاريخ 28 أغسطس الجاري، تجددت الخلافات بين الطرفين للسبب ذاته، واتهمت الشاكية شقيقها ونجله بمنعها من دخول المنزل، وفقًا لما ظهر بمقطع الفيديو المتداول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما نفيا ما نُسب إليهما، حيث قرر شقيق الشاكية أنه اشترى نصيبها ونصيب والدتها بموجب عقد بيع مؤرخ عام 2017، وأنه سدد قيمة البيع بموجب إنذار عرض مقابل مبلغ مالي.

كما اتهم شقيقته بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة بهدف التشهير به والإساءة إلى سمعته وأسرته.

وبسؤال الشاكية، أيدت ما سبق، وأضافت أن والدتها باعت نصيبها في الميراث أثناء كونها قاصرًا، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.