 السيطرة على حريق نشب بمستشفى الحميات في إمبابة - بوابة الشروق
الأحد 30 أغسطس 2026 10:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق نشب بمستشفى الحميات في إمبابة

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 9:33 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 9:33 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مستشفى الحميات في منطقة إمبابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بالطابقين العاشر والحادي عشر بأحد مباني مستشفى الحميات إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وفرضت القوات كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، الذي تسبب في إصابة شخص بحالة اختناق تم نقله إلى مستشفى مجاورة للعلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك