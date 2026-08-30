السيطرة على حريق نشب بمستشفى الحميات في إمبابة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مستشفى الحميات في منطقة إمبابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بالطابقين العاشر والحادي عشر بأحد مباني مستشفى الحميات إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وفرضت القوات كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، الذي تسبب في إصابة شخص بحالة اختناق تم نقله إلى مستشفى مجاورة للعلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.