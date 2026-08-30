رئيس الوفد يعيد تشكيل اتحاد العمال الوفديين

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإعادة تشكيل اتحاد العمال الوفديين، في إطار إعادة تنظيم وتفعيل الكيانات النوعية داخل الحزب، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

وتضمن القرار تعيين محمد القطاوي رئيسًا لاتحاد العمال الوفديين، وأحمد حسن معبد، وشيماء يوسف شحاتة، وجليلة محمد عبد الرحمن، ووفاء رجب علي ودن، وأحمد عز الدين علي أحمد نوابًا للرئيس.

كما شمل التشكيل تعيين كل من محمد السيد بدرة، وإيمان عبد السميع محمود، والعزب عبد الحميد علي القصاص مساعدين للرئيس.

وتولى محمد كمال الدين جاد منصب السكرتير العام، فيما ضم منصب السكرتير العام المساعد كلًا من أحمد محمود محمد مصطفى، وياسمين عصمت علي محمد، وخالد إبراهيم جماز، وماهر عبد المجيد عبد الغفار حشيش، وعنتر جابر فتح الله، وأحمد ياسين أحمد عبد الله.

وشمل القرار تعيين ماهر محمد حسانين سليمان أمينًا للصندوق، ورمضان محمد رمضان الكومي أمينًا للصندوق مساعدًا، إلى جانب عضوية كل من إحسان محمد محمود خليل، وعباس أحمد بربري، وعبد الناصر فكري سعفان، وسامح السيد أحمد عدس، ويوسف مصطفى يوسف، ورجب أحمد محمد أحمد، ومحمد محمد أحمد الدمرداش، وأحمد فهمي الجوجري، وحمدان محمود حمدان حسن الخليلي، وفايز أحمد السيد البنا، ومحمد متولي الشافعي، وأم هاشم الصاوي محمد، وصالح صالح حسن شحاتة، وعمرو أحمد مصطفى.

وأكد القرار أن العمل بالتشكيل الجديد يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات.