بيان لبنكي مصر والإمارات المركزيين: تعاون مشترك لمزاولة فروع بنك مصر بالإمارات عملها بشكل طبيعي

أكد بنكا مصر والإمارات المركزيين، في بيان مشترك الأحد، مزاولة فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة اعتزامها فرض عقوبات مرتبطة بإيران.

وجاء في البيان المشترك: "في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كل أعمالها بصورة طبيعية".

وأكد البيان أن "فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك".

وكان البنك المركزي المصري أكد في بيان يوم الجمعة، أنه بالاشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي علي دولة إيران، فإن البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات.

وأكد المركزي أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزى المصرى على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.