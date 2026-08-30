السعودية وسوريا توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الإذاعي والتلفزيوني

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وقعت السعودية وسوريا، الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجالين الإذاعي والتلفزيوني، تشمل تبادل البرامج والخبرات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في العاصمة الرياض، بحضور وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري ونظيره السوري خالد فواز زعرور، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية علي بن عبد الله الزيد، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية علاء مصطفى برسيلو.

ونصت المذكرة على تبادل البرامج السمعية والبصرية في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار، إلى جانب مشاركة المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة.

كما تتضمن تعزيز الزيارات بين الخبراء والمختصين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، واستثمار الفرص المتاحة ذات الاهتمام المشترك.

وجاء توقيع المذكرة خلال زيارة يجريها وزير الإعلام السوري إلى السعودية، حيث بحث مع الدوسري في الرياض، الأحد، أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

ويمثل الاتفاق أحدث خطوات التعاون الإعلامي بين البلدين، بعد توقيع وكالتي الأنباء السعودية "واس" والسورية "سانا"، في الرياض في 18 ديسمبر 2025، مذكرة تفاهم للتعاون في تبادل الأخبار والمجالات التقنية.

وسبق ذلك لقاء بين وزيري الإعلام في البلدين بالرياض في سبتمبر 2025، جرى خلاله الاتفاق على تشكيل فريق عمل لإعداد مبادرات وبرامج ومشروعات إعلامية مشتركة.

وتأتي الخطوة ضمن توسع التعاون السعودي السوري في عدة قطاعات، إذ وقع البلدان، الجمعة، 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والطرق والسكك الحديدية والطيران المدني والخدمات البريدية.

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