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أعداد جريدة الشروق
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الضفة.. إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للجيش ومستوطنين على المغير

رام الله/ الأناضول
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 8:22 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 8:22 م

أصاب جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون، الأحد، فلسطينيين اثنين بالرصاص، خلال هجوم على قرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في مناطق أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين والجيش الإسرائيلي على المغير شمال شرق رام الله ، دون تحديد الجهة التي أطلقت النار.

ونشر تلفزيون فلسطين (حكومي) مقطعا مصورا يظهر مستوطنين قرب منازل فلسطينية في القرية، وقال إنهم هاجموها.

وقبل الهجوم، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل المغير ومنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، وفق "وفا".

وأضافت الوكالة أن مستوطنين انتشروا مع مواشيهم جنوبي القرية وغربها، لاسيما في سهل "مرج سيع" ومنطقة الخلايل، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتعرض المغير وقرى وبلدات أخرى بمحافظة رام الله والبيرة لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل الرعي في أراضي الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات منها.

وشمالي الضفة، هاجم مستوطنون منازل فلسطينية في بلدة بيتا جنوب نابلس، وحطموا محتويات أحدها، وفق "وفا".

وجنوبي الضفة، شرع إسرائيليون في إنشاء بنية تحتية لبؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، بحسب الوكالة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023

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