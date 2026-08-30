 بقيادة صلاح.. بعثة طرابزون تسافر إلى ديار بكر لمواجهة آميد سبورتيف - بوابة الشروق
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بقيادة صلاح.. بعثة طرابزون تسافر إلى ديار بكر لمواجهة آميد سبورتيف

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 6:35 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 6:35 م

غادرت بعثة فريق طرابزون سبور إلى مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا، استعدادًا لمواجهة آميد سبورتيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي الممتاز.

ونشر النادي صورًا لمغادرة البعثة والتي تأتي من خلال طائرة خاصة، وأظهرت تواجد الوافد الجديد فابينيو، فيما يتصدر محمد صلاح قائمة الفريق.

وأعلن فاتح تكه، المدير الفني لنادي طرابزون سبور، في وقت سابق من اليوم، الأحد، قائمة الفريق لمواجهة آميد سبورتيف، ضمن منافسات الدوري التركي.

وجاءت قائمة طرابزون على النحو التالي:

 

 

وكان طرابوزن سبور افتتح الموسم الحالي من الدوري التركي بالتعادل مع قاسم باشا، قبل أن يفوز الفريق بثنائية سجلها محمد صلاح على حساب بلدية إسطنبول.

وخسر الفريق أمام فيرينكفاروسي المجري في ملحق الدوري الأوروبي بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليذهب للمشاركة في دوري المؤتمر.


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