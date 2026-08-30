أثارت إحدى رائدات مواقع التواصل الاجتماعي وتدعى أميرة سعيد، تساؤلا عبر جروب يحمل اسم «بحب السيما»، حول انطباعات الناس والمواقف التي شاهدوها مع النجوم الذين كانوا يسكنون بجوارهم، بهدف التعرف على شخصيات هؤلاء الفنانين بعيدًا عن حياتهم على الشاشة وما يحيط بها من ضغوط وتوتر أثناء تقديم أعمالهم الفنية.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور الذين عاشوا بجوار بعض النجوم، وحرصوا على رواية مواقف تكشف جوانب مختلفة من شخصيات هؤلاء الفنانين.

- حسن حسني صاحب المواقف الطيبة

وبالرغم من مرور 6 سنوات على رحيل الفنان حسن حسني، لا يزال الجمهور يتذكره بمواقف طيبة، إذ روى شاب يدعى محمد طاطاوي موقفًا جمعه بالراحل، موضحًا أنه كان يسكن بجواره وكان الفنان يلاعب الأطفال في الشارع، ولم يكن ينهرهم عندما يطرقون بابه في الصباح أو يغضب منهم، داعيًا الله -تعالى- أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى.

- شكري سرحان كان معروفا بأدبه الجم

وسرد الشاب أيمن مراد، موقفا جمعه بالفنان الراحل شكري سرحان، إذ كان زميل أبنائه في المدرسة خلال المرحلة الابتدائية وكانوا يسكنون في نفس الشارع، وفي أحد الأيام حدثت مشكلة لأتوبيس المدرسة، وقرر الراحل شكري سرحان اصطحابه رفقة أبنائه إلى المدرسة بسيارته.

وأوضح مراد، أن شكري سرحان كان معروفًا عنه أدبه الجم وتدينه الواضح، وحرصه على أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد، معبرًا عن حبه واحترامه له، داعيًا الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.

- عبلة كامل شخصية تحمل بداخلها رقيا واحتراما للآخرين

وذكر الشاب نصر فجر، جانبًا إنسانيًا عن الفنانة المعتزلة عبلة كامل وأنها تقوم بأعمال خير، حيث شاهدها باستمرار وهي تذهب لزيارة خالتها التي تسكن بجوار منزله، مشيرًا إلى أنها شخصية تحمل بداخلها رقيًا واحترامًا للآخرين.

- عمر فتحي المتواضع الخلوق

وروى الشاب علاء الزاعت قصته مع الفنان الراحل عمر فتحي، قائلا إنه كان يسكن بجواره في منطقة سراي القبة، وكان عمر فتحي يمتاز بالتواضع والأخلاق، وكان بارًا بوالديه، بشوش الوجه، ودائمًا ما تجد الضحكة لا تفارق وجهه، داعيًا الله أن يرحمه.

- محمود عبد المغني البار بوالديه

وقال الشاب إيهاب محمد، إنه كان يعيش بجوار منزل الفنان محمود عبد المغني، مشيرًا إلى أنه كان يمتاز بـ«الجدعنة»، وكان دائمًا بارًا بوالدته.

كما روى موقفًا عن الفنان أحمد أمين، حيث كان دائمًا يشاهده في صلاة الجمعة، فكان يحضر برفقة ابنه الصغير، وينتهي من صلاته ويغادر المسجد في هدوء، وكان متواضعًا في تعامله مع الآخرين.

- هاني شنودة كان معلما وإنسانا كبيرا

وتحدث أحد رواد مواقع التواصل عن الموسيقار الراحل هاني شنودة، قائلا إنه من أجمل وأطيب وأكثر الشخصيات العامة تواضعًا ولباقة وحديثًا، وكان معلمًا وإنسانًا كبيرًا، داعيًا الله أن يرحمه.

- تامر حسني يحظى بحب الجميع

وروى الشاب كريم محمد، موقفًا جمعه بالفنان تامر حسني، حيث كان يسكن بجواره في منطقة حدائق الأهرام بمدينة 6 أكتوبر، وكان متواضعًا ومحترمًا في تعامله مع الجميع، ويحظى بحب الجميع من العمال وسكان المنطقة حتى الآن.

- الكينج محمد منير كان ودودا مع الناس

وقالت ضحى عثمان إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الكينج محمد منير كان يسكن في نفس الشارع الذي تسكن فيه جدتها بمنطقة جاردن سيتي وكان متواضعًا وكل أهل المكان يحبونه، وكان ودودًا مع كل الناس وجمعها في مكالمة مع الكينج عن طريق أحد أقاربه، وكان ودودًا ومحترمًا.