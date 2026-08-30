تجديد حبس 6 متهمين باختطاف فتاة للتعدي عليها جنسيًا داخل سيارة بالشيخ زايد 15 يومَا على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشيخ زايد، حبس 6 أشخاص متهمين باختطاف فتاة داخل سيارة ومحاولة التعدي عليها جنسيًا داخل سيارة في مدينة الشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، عقب ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية بالجيزة، وأقر بارتكاب الواقعة واختطاف الفتاة بهدف التعدى عليها جنسياً بإحدى المناطق الجبلية بمنطقة الشيخ زايد، لكن حال مقاومتها قاموا بتركها بأحد الطرق واستولوا على هاتفها المحمول كرهاً عنها.

فيما أدلت الفتاة الناجية من محاولة الاغتصاب بأقوالها، مؤكدة أنه خلال تواجدها بأحد الشوارع توقفت أمامها سيارة وبداخلها عدد من الأشخاص، وقام أحدهم بتهديدها بسلاح أبيض، واصطحبوها عنوةً داخل السيارة، وتعدوا عليها بالضرب والتحرش ومحاولة التعدى عليها جنسياً.

وأضافت الفتاة أنها قاومت المتهمين وتمكنت من إحدات تلفيات بزجاج السيارة، حتى تركوها بأحد شوارع الشيخ زايد، واستولوا على هاتفها المحمول كرهاً عنها، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وذكرت الداخلية في بيان منذ قليل، أنها نمكنت تحديد هوية الفتاة المجني عليها المتهمين بعد رصد الفيديو المتداول للواقعة، وألقت القبض على 6 أشخاص، وهم 5 طلاب وعامل توصيل طلبات، سبق اتهام 3 منهم فى قضايا "سرقة بالإكراه وتعاطى مخدرات وآداب عامة وبلطجة مقيمين بمحافظة الجيزة".

وضُبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر البودر، وبإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، والهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها، كما ضبط الأمن، السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي بدون لوحة معدنية أمامية ومنتهية التراخيص.