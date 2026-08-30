 وكالة مهر: توقف حاد في حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة مهر: توقف حاد في حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز

وكالات
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 3:49 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 3:49 م

نقلت وكالة «مهر» عن مصدر مطلع أن حركة الملاحة والتجارة في مضيق هرمز تشهد توقفًا حادًا في ظل الوضع الراهن.

وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة، حاولت 30 سفينة عبور المضيق منذ 21 أغسطس، فيما تصدت لها القوات المسلحة الإيرانية، وفق المصدر.

وأضافت الوكالة أن حركة الملاحة خلال هذه الفترة اقتصرت على مسار تقول السلطات الإيرانية إنه معتمد لديها، مع اشتراط التنسيق ودفع الرسوم.

وأشارت «مهر» إلى أن أكثر من 1500 ناقلة نفط و1700 سفينة تجارية عبرت هذا المسار خلال يناير، قبل اندلاع الحرب، معتبرة أن الأرقام تعكس تراجعًا حادًا في حركة الملاحة والتجارة حاليًا.

وفي السياق نفسه، شككت الوكالة في صحة التقارير المتعلقة بإزالة الألغام في المضيق وصادرات النفط، قائلة إن هذه الادعاءات لا تستند، بحسبها، إلى وثائق موثقة، وإن الحديث عن صادرات النفط قد يندرج ضمن حملة إعلامية تستهدف التأثير في الأسواق العالمية، ولا سيما أسواق الطاقة.

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