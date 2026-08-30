تباينت مؤشرات أسواق المال الرئيسية للبورصات العربية، بختام تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.
وجاء أداء المؤشرات كما يلي:
البورصة المصرية
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" منخفضاً، في ختام تعاملات اليوم الأحد 31 أغسطس 2026، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 54,937.34 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 12,205 مليار جنيه.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى مرتفعا بنسبة 20.00% ليغلق عند 1.164 جنيها، بينما تصدر سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، متراجعا بنسبة 7.40%، ليستقر عند 2.880 جنيها.
بورصة السعودية
أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.71% ليصل إلى 11,158.54 نقطة، بتداولات بلغت 3,512 مليار ريال.
وتصدر سهم شركة نسيج العالمية التجارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.97% ليغلق عند 19.64 ريال، وفي المقابل جاء سهم شركة أسمنت المنطقة الشمالية على قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.43% ليغلق عند مستوى 6.79 ريال.
السوق الكويتية
وارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت، بختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.04% عند مستوى 9,306.53 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون دينار.
وجاء سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.36% ليغلق عند 893 فلس، بينما تصدر سهم شركة العقارات المتحدة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1.92% ليغلق عند 255 فلس كويتي.