تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين معرضًا فنيًا بعنوان «بالريشة والقلم» لـ«بصمة فن»، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2026، ببهو الدور الرابع في مبنى النقابة.

وأكد محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن استضافة المعرض تأتي في إطار حرص اللجنة على فتح أبواب النقابة أمام مختلف أشكال الإبداع والفنون، وإتاحة الفرصة للفنانين، من المحترفين والهواة وذوي الهمم، لعرض تجاربهم وأعمالهم داخل «قلعة الحريات».

وأضاف كامل، أن الفن التشكيلي يمثل إحدى أهم أدوات التعبير عن المجتمع والإنسان، مؤكدًا أن تنوع المدارس الفنية والتقنيات المشاركة في المعرض يعكس ثراء التجارب الفنية وحرية المبدع في اختيار أدواته ومساحته الخاصة للتعبير.

من جانبها، قالت الفنانة أماني زهران، قومسيير ومؤسس «بصمة فن»، إن المعرض يضم نحو 50 لوحة فنية تعبر عن حرية الفنان في التعبير عن المجتمع المصري وجمالياته، في قلب قلعة الحريات.

وأوضحت أن المعرض يضم مدارس واتجاهات متنوعة في الفن، من بينها الواقعية والتأثيرية والتجريدية، في مجالات الرسم والتصوير الزيتي والأكريليك والفوتوغرافيا والديكوباج والديجيتال آرت، إلى جانب استخدام تقنية قش القمح.

يشارك في المعرض، الذي سيتم افتتاحه في تمام الساعة الخامسة عصر السبت 5 سبتمبر، فنانون من الهواة والمحترفين، وذوي الهمم، في تجربة تجمع تنوع المدارس والأساليب والخامات الفنية، وتؤكد أن الإبداع لا تحده اختلافات الخبرة أو الأدوات، وإنما تمنحه هذه الاختلافات مزيدًا من الثراء والتنوع.