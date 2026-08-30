74 شاحنة تنقل 903 أطنان من المساعدات الإماراتية إلى غزة عبر معبر رفح البري

وصلت إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري، خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 74 شاحنة محملة بنحو 903 أطنان من المساعدات، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وأكد بيان «الفارس الشهم»، تنوع المساعدات التي حملتها القوافل بين المواد الغذائية والمستلزمات الدراسية ومواد الإيواء؛ بما يسهم في تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويواصل فريق عملية «الفارس الشهم 3»، أعمال تجهيز وتحريك قوافل المساعدات من المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش، من خلال منظومة متكاملة.