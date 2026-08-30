انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من كوادر حزب حماة الوطن بالأكاديمية الوطنية للتدريب

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص، للدفعة الأولى من كوادر حزب حماة الوطن، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الطرفين، والذي يهدف إلى تعزيز مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، وذلك في إطار دور الأكاديمية في تأهيل الكوادر الوطنية والحزبية وفق أحدث المنهجيات والمعايير التدريبية.

ويأتي هذا التعاون في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويعقد البرنامج تحت عنوان "البرنامج الوطني لقادة المحليات .. نحو جيل واعٍ لصناعة القرار المحلي لتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية"، والذي يستهدف تأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وصناعة القرارات على المستوى المحلي، وإعداد جيل جديد من كوادر حزب حماة الوطن القادرة على تحمل المسؤولية السياسية والمجتمعية.

ويعتمد البرنامج على تقديم محتوى متكامل يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة بكفاءة وفاعلية في العمل الحزبي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة.

وقبل التوجه للأكاديمية قامت النائبة غادة البدوي أمينة التدريب والتثقيف بالحزب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بمجلس الشيوخ، بعقد محاضرة للمتدربين بمقر حزب حماة الوطن بالتجمع الخامس، حيث قامت بشرح الخطوط العريضة للبرنامج التدريبي، كما شددت على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فاعليات البرنامج.