أعلن متحدث باسم وزارة العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، أن السجين الموقوف احتياطيًا، الذي فرّ في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في عملية هروب أشبه بأفلام هوليوود من سجن دويسبورج-هامبورن، كان قد أعدّ في وقت سابق مخبأ في أرضية زنزانته.

وأوضح المتحدث أن التجويف الموجود أسفل أرضية الزنزانة المغطاة بالمشمع لم يُلاحظ على ما يبدو خلال عمليات تفتيش الزنزانة، لكنه اكتُشف الآن، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي أدوات داخل التجويف.

وأضاف المتحدث أنه أصبح من الممكن التأكيد حاليا أن السجين نشر أحد القضبان الحديدية لنافذة زنزانته المطلة على الفناء الداخلي. واستخدم طاولة الزنزانة كأداة رافعة لإزالة شبكة السلك الدقيقة المتبقية أمام النافذة وفتحها. وتابع أن السجين قام على ما يبدو بالتسلق عبر واجهة المبنى من الجهة الداخلية إلى السطح، ثم نزل من الجهة الخارجية بطريقة لا تزال مجهولة.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال لا يوجد أي أثر للرجل حتى الآن. وكان الموقوف أودع الحبس الاحتياطي احتياطيا على خلفية تهم بالسرقة، قبل أن يصدر بحقه نهاية مايو الماضي حكم بالسجن لمدة ست سنوات لإدانته في عمليتي اقتحام منازل تسببتا بأضرار جسيمة.

وتفيد معلومات من مصادر قضائية بأنه لم يكتفِ بسرقة مجوهرات ثمينة فحسب، بل استولى أيضا على مبالغ مالية تجاوزت مئتي ألف يورو.

وكان وزير العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، بنيامين ليمباخ، قال في وقت سابق إن" عملية الهروب التي تمت اليوم غير مقبولة على الإطلاق. والأولوية القصوى الآن هي إلقاء القبض سريعًا على السجين الهارب". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الخضر أنه يتعين بالتوازي مع ذلك إجراء تحقيق شامل في الواقعة.

وأعلن الوزير أن خبيرا أمنيا من الوزارة يتواجد بالفعل في مقر السجن وقد بدأ التحقيقات، وتابع: "سنحقق بأسلوب شامل لكشف الكيفية التي أمكن بها نشوء هذه الثغرة الأمنية، واستخلاص النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور".

من جانبها، طالبت المتحدثة باسم الشؤون القانونية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، سونيا بونجرس، بتقديم إيضاحات، وقالت: "يُفترض أن السجين أثناء فراره من سجن دويسبورج-هامبورن نشر أحد القضبان الحديدية لنافذة زنزانته أو إزالته بطريقة ما. غير أن القضيب الحديدي لا يختفي من تلقاء نفسه؛ وعلى وزير العدل ليمباخ أن يوضح كيف تمكن هذا الرجل من الحصول على الأدوات اللازمة، ولماذا لم تمنع التجهيزات الإنشائية والتقنية فراره".