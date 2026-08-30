السكك الحديدية الألمانية تضخ 210 مليون يورو لتحسين النظافة والسلامة

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" استثمار 210 مليون يورو إضافية بحلول عام 2030 في تحسين نظافة المحطات والقطارات وتعزيز السلامة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية نقلًا عن الرئيسة التنفيذية للشركة المملوكة للدولة، إيفلين بالا، حيث أوضحت أن حزمة الإجراءات التي بدأت في الأصل كبرنامج فوري، سيتواصل تطبيقها بشكل دائم.

وقالت بالا للصحيفة: "يجب ألا تكون القطارات والمحطات الأكثر نظافة، والمزيد من الأمن والراحة، أمرًا استثنائيًا، بل ستكون معيارنا الجديد"، وأقرت بأن الأمور لا تسير في مجموعها بالشكل الذي ينبغي أن تسير به، وأردفت:" لكننا متمسكون بوعدنا: يجب أن تتحسن السكك الحديدية كل يوم كل يوم شيئا فشيئا".

وبحسب البيانات، جرى في إطار البرامج السابقة تنظيف مساحة من الأرضيات تعادل مساحة 200 ملعب لكرة القدم، وإزالة رسومات الجدران من مساحة تبلغ 17 ألف متر مربع. كما تعمل 44 فرقة متنقلة من الحرفيين على إصلاح الأضرار في محطات القطارات. بالإضافة إلى ذلك، ينتشر يوميًا 220 موظفًا للقيام بأعمال تنظيف إضافية، أي ضعف العدد الذي كان موجودًا في السابق.

وإلى جانب عملية التنظيف المعتاد في مغاسل القطارات، من المقرر أن تخضع قطارات "آي سي إي"، لتنظيف يدوي أيضًا. وقالت بالا:" يجب إزالة الاتساخات. ولذلك تمسك فرقنا بالفرشاة بأنفسها، وتواصل المسح حتى يلمع قطار آي سي إي. نريد أن يرى ركابنا منذ لحظة دخول القطار إلى المحطة أن الشركة تهتم بالجودة حتى أدق التفاصيل".