مصدر لـ«الشروق»: الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد كريم حسن شحاتة

يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الإعلامي كريم حسن شحاتة، بعد الرواية التي نشرها عن لقطة مدير الكرة وائل جمعة، والحكم محمد معروف بعد مباراة زد في الدوري.

وكان الأهلي قد انتصر على زد بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبعد المباراة ظهر كريم حسن شحاتة عبر قناة الحياة وقال حسب معلوماته إن محمد معروف قال لوائل جمعة: "خرجوا علي محمود، عشان مش هعرف أحميه تاني"، وذلك على خلفيىة حصول اللاعب على بطاقة صفراء وبعدها تدخل بقوة على أحد لاعبي زد.

وكشف مصدر من النادي الأهلي عن رغبة مجلس الإدارة في تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد كريم حسن شحاتة بسبب ما قاله عن تلك اللقطة.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي تكن كل التقدير والاحترام لحسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لكن قرار تقديم شكوى ضد كريم شحاتة لا رجعة فيه.