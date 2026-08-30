أعرب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته بالفوز المثير على برايتون بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أهمية حصد النقاط الثلاث أمام منافس قوي.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أستمتع بكل الانتصارات، لكن هذه المباراة تحديدًا شهدت مشاعر مختلفة في فترات عديدة. في النهاية نحن سعداء بالنتيجة، ونقدر هذا الفوز أمام منافس قوي للغاية كان دائمًا خصمًا صعبًا خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف مدرب تشيلسي: «هناك أشياء ولحظات قدمنا خلالها أداءً جيدًا، لكننا ما زلنا في مرحلة تطور، وعلينا مواصلة التعلم والتحسن، وعادةً ما يكون ذلك أسهل عندما تحقق الفوز».

وشهدت المباراة تسجيل تشيلسي ثلاثة أهداف في بداية اللقاء عن طريق روميو لافيا وبيدرو نيتو وجواو بيدرو، قبل أن ينتفض برايتون ويقلص الفارق، لكن كول بالمر أعاد توسيع الفارق بتسديدة رائعة، فيما سجل باسكال جروس هدفًا متأخرًا لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

وتحدث ألونسو عن إصابة الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد 13 دقيقة فقط.

وقال ألونسو عن حالة لاعب الوسط: «كان حذرًا وأشار إلى أنه لا يشعر بأفضل حالاته، لذلك قرر التوقف. نحتاج إلى تقييم حالته خلال الأسبوع، لكنها ليست إصابة جديدة».

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.