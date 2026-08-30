مسئول بالناتو: الحلف لا يرى تهديدا وشيكا بوقوع هجوم روسي

قال مسئول في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأحد، إن روسيا تكثف أفعالها التخريبية وهجماتها الإلكترونية في أوروبا، لكن الحلف لا يرى أي تهديد وشيك بوقوع هجوم في الوقت الراهن.

وأضاف: "رغم ما يشهده الروس من مقاومة كبيرة للغاية من أوكرانيا، فإنهم يكثفون هجماتهم عليها وكذلك وتيرة أفعالهم التخريبية وهجماتها الإلكترونية في أوروبا"، بحسب وكالة رويترز.

وتابع: "يظل حلف شمال الأطلسي يقظا ومتنبها لمختلف التهديدات التي نواجهها. لا نرى في الوقت الحالي أي تهديد وشيك بوقوع هجوم. نواصل مساندة أوكرانيا. يواصل الحلف العمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة مليار شخص من مواطني الدول الأعضاء".

وصرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمس السبت، بأنه يتعين على وارسو وحلف شمال الأطلسي أن يكونا مستعدين لمختلف السيناريوهات، وإنه من غير الممكن استبعاد استفزاز روسيا لأي عضو في الحلف.

وكان جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، توجه إلى روسيا يوم الثلاثاء لعقد اجتماع قصير مع نظرائه في أجهزة المخابرات.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن راتكليف أثار خلال ذلك الاجتماع إمكان شن عملية روسية على أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو الغرض الوحيد من الزيارة.

وذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية ستعلن قريبا عن الجهة المسؤولة عن محاولة هجوم بطائرات مسيرة على مطار لايبزيج/هاله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتنفي روسيا باستمرار أي تورط في التخطيط لأعمال تخريبية أو شن هجمات في أوروبا، وترفض مثل هذه الاتهامات باعتبارها محاولات غربية تهدف إلى إثارة الذعر.