مورينيو يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مالقا

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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مالقا مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ولم يشهد تشكيل الريال تعديلات حيث يواصل مورينيو الاعتماد على الثلاثي الهجومي كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وبراهيم دياز.

وفيما يلي تشكيل الريال الباحث عن الوصول للانتصار الثالث على التوالي والنقطة التاسعة.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هويسين – مارك كوكوريا

الوسط: إدواردو كامافينجا – إرنستو فالفيردي – جود بيلينجهام

الهجوم: براهيم دياز – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

وعلى مقاعد البدلاء يحتفظ مدرب الريال بكل من: لونين – نافارو – جولر – كوناتي – كاريراس – إسبي – بيرناردو – دومفريس – ديوماندي – كاستيرو – ريفاس – تشيريا