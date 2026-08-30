شرطة الاحتلال تقتحم معهد قلنديا شمال القدس المحتلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، في بيان لها، بأن الشرطة داهمت معهد قلنديا للتدريب وانتشرت بين أزقته.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الثلاثاء الماضي، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في كفر عقب.

وشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وصرح آنذاك، أن سلطات الاحتلال بدأت «عملية لإخلاء المبنى»، زاعما أنه «لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل».

ويضم المجمع منشآت تعليمية ومهنية وصحية، وكانت «الأونروا» قد حذرت في وقت سابق من مخطط إسرائيلي يستهدف منشآتها في الموقع، مشيرة إلى أن تنفيذ المخطط يتطلب هدم معظم مرافق مركز التدريب.