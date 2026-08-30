جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرف عشرات الدونمات ويعتقل 5 فلسطينيين في الضفة

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين، الأحد، وجرف عشرات الدونمات، خلال سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وفي شمال الضفة، أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي، ترافقها ثلاث جرافات عسكرية، اقتحمت بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت، وشرعت بتجريف عشرات الدونمات من الأراضي.

وأضافت المصادر، أن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بمحافظة نابلس بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في مقامات دينية إسلامية.

كما اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ونصبت حاجزًا عسكريًا في منطقة المساكن الشعبية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفق المصادر.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم في مناطق متفرقة بمحافظة طولكرم.

ووسط الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا من بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، وفق الوكالة.

وفي الجنوب، اعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنا من منطقة أبو نجيم بمحافظة بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وفق المصدر نفسه.

وتشهد الضفة الغربية، منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، وسط تزايد عمليات الاعتقال والتجريف وإغلاق الطرق والحواجز.