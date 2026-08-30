مباحثات أردنية لبنانية لتعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية

عقد قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، الأحد، مباحثات في العاصمة عمّان مع نظيره اللبناني العماد رودولف هيكل، تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وذكر بيان للجيش الأردني، أن المباحثات ركزت على آفاق التعاون والتنسيق العسكري، وسبل الارتقاء بمستوى الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الحنيطي خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق الشراكة والتعاون الدفاعي بين الجانبين، بما يخدم الأمن والاستقرار ويعزز القدرات الدفاعية، مشيدًا بالروابط التاريخية والمواقف المشتركة التي تجمع الأردن ولبنان.

من جهته، أشاد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بالمستوى المتقدم والكفاءة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية، مثمنًا دورها في ترسيخ الأمن وإسهاماتها في تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية إقليميًا ودوليًا.

وكانت قد أُجريت لقائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له مراسم استقبال عسكرية رسمية في مقر القيادة العامة في عمّان، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

ولم يذكر البيان الأردني موعد وصول قائد الجيش اللبناني إلى المملكة أو مدة زيارته.