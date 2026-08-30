الجزائر تحدد 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية

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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتحديد 28 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المحلية في البلاد.

وصدر المرسوم الرئاسي رقم 26-284، المؤرخ السبت، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية.

ونص المرسوم على إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية (مجالس الولايات).

وجرت آخر انتخابات محلية في الجزائر في 27 نوفمبر 2021، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 36 بالمئة.

ويصوت الناخبون في الانتخابات المرتقبة لاختيار ممثليهم في 1541 بلدية و69 مجلسًا شعبيًا ولائيًا، وتُجرى وفق نظام القائمة المفتوحة، على غرار النظام المعمول به في الانتخابات التشريعية.

والاثنين، عيّن تبون القانوني والبرلماني السابق ساعد عروس رئيسًا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلفًا لكريم خلفان الذي كان يتولى المنصب بالنيابة.

وساعد عروس قانوني وعضو سابق في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، كما شغل منصب رئيس كتلة الثلث الرئاسي، التي يعيّن رئيس الجمهورية أعضاءها ضمن تركيبة المجلس.

وبموجب التعيين، سيتولى عروس رئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمدة 6 سنوات، وفق نظام العهدة المنصوص عليه دستوريًا.

ومنذ إنشائها عام 2019، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإشراف على مختلف العمليات الانتخابية في البلاد ومراقبتها، وتتمتع بالاستقلالية المالية والمعنوية عن الإدارة.

وفي تعديل دستوري وُصف بأنه تقني، أُعيدت في 25 مارس الماضي صلاحيات التنظيم اللوجستي والمادي للانتخابات إلى وزارة الداخلية، بعدما اعتُبرت تلك المهام عبئًا يعرقل جوهر المهمة الأساسية للسلطة، باعتبارها الجهة الضامنة لشفافية الاقتراع ونزاهته.