الشيباني يصل ليبيا لافتتاح سفارة سوريا بعد 14 عاما من إغلاقها

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة يفتتح خلالها سفارة بلاده في ليبيا، بعد إغلاق استمر 14 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشيباني وصل إلى طرابلس في زيارة غير معلنة المدة، تتضمن لقاء مسئولين ليبيين وافتتاح سفارة دمشق في العاصمة.

وفي أغسطس 2025، أعلن الوفد التقني الدبلوماسي السوري إلى ليبيا رفع علم بلاده على مبنى سفارة دمشق في طرابلس، تمهيدا لإعادة افتتاحها.

ومنذ عام 2012، أغلقت السفارة السورية أبوابها في طرابلس، عقب اعتراف المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بالثورة السورية، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات بين البلدين خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

لكن العلاقات السورية الليبية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، بعد السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.