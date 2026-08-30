أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن جميع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل سيتم تحليلها عبر صفحة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الحكم المخطئ سيتم محاسبته.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم» اليوم الأحد "الحكم المخطئ سيتم معاقبته، ونحلل الحالات التحكيمية بكل حيادية، ولدينا نية في عقد مؤتمر صحفي لتوضيح العديد من الأمور والرد على الحقائق والاتهامات الكاذبة التي ترددت خلال الفترة الماضية".

وأضاف "محمد معروف نفى ما تردد عن حديثه بشأن علي محمود، والأمور كلها مستجدة، وليس لدينا مانع من إعلان تسجيلات غرفة الـVAR، ولكن الأمور ستصبح "سداح مداح"، وكل شيء سيتم عن طريق اتحاد الكرة".