برنامج الأغذية العالمي: 200 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في السودان بحلول سبتمبر

قال محمد جمال الدين المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، إن نحو 200 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الكارثية بحلول سبتمبر المقبل، وفقًا للمرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي «IPC».

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة يتركزون في مناطق من دارفور وكردفان، في ظل استمرار تفاقم الاحتياجات الإنسانية وأزمة الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان تشهد تدهورًا متواصلًا، مع تزايد أعداد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى دعم إنساني عاجل، بما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد، والحاجة إلى توفير المساعدات للسكان المتضررين والأكثر احتياجًا.

والثلاثاء الماضي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تأكيد حدوث مجاعة في السودان وقطاع غزة في فلسطين بأنه «نقاط تاريخية محرجة» في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وقال الأمين العام إن عام 2025 لم يسجل فقط أكبر عدد من الصراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضا أعلى مستوى عالمي من الجوع على الإطلاق، مع ما لا يقل عن 266 مليون شخص يواجهون عدم استقرار حاد.

ولاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أن العنف لا يزال السبب الرئيسي في 12 من أصل 13 نقطة من أشد نقاط الجوع حرجا. وحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات استباقية بدلا من انتظار إعلان رسمي عن حدوث مجاعة.

في الوقت نفسه، أفادت رئيسة منظمة العمل ضد الجوع بيرين بينوس، بوقوع أكثر من 900 هجوم على نظام الغذاء في السودان منذ أبريل 2023، بما في ذلك قصف الأسواق ونهب الماشية.