شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح

قال مسئولون في قطاع الصحة بغزة، إن غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، اليوم ​الأحد، أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل عمره ثلاث ‌سنوات.

وقال مسعفون، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح أسفرت ​عن استشهاد حسام نصير والطفل تيم حمدان، بالإضافة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلا من ​حركة حماس، دون تقديم مزيد من ​التفاصيل.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قد ارتفعت إلى 73454 شهيدا و174486 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 شهداء، إضافة إلى 14 مصابًا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1318 والمصابين إلى 4375، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

كما أشارت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.