السعودية تؤكد دعمها لأمن النيجر

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، دعمها لما يُسهم في الحفاظ على أمن النيجر وسيادتها.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأحد "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للأحداث التي شهدتها مدينشة نيامي عاصمة جمهورية النيجر"، مؤكدةً "تضامن المملكة مع حكومة وشعب النيجر الشقيق أمام أي محاولة للنيل من أمنه واستقراره."

وقالت الوزارة: "المملكة تؤكد دعمها لما يُسهم في الحفاظ على أمن جمهورية النيجر وسيادتها، وصون مقدراتها من عبث المجموعات المتمردة، وتتمنى دوام الأمن والازدهار للنيجر وشعبها الشقيق".

وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية النيجر، أمس السبت، احتواء "تمرد محدود" وقع في محيط القاعدة العسكرية 101 بالعاصمة نيامي، مؤكدة استعادة السيطرة على المواقع الحساسة، التي استهدفها المتمردون.