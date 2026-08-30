مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انقلاب عبارة قبالة سواحل قبرص

ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء حادث انقلاب عبارة قبالة شمالي سواحل قبرص.

وصرح رئيس جمهورية شمال قبرص، طوفان إرهورمان، لشبكة "سي إن إن تورك" بأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 23 شخصا، فيما تم إنقاذ 237 راكبا.

وانقلبت العبارة، التي كانت تقل أكثر من 250 راكبا، بعد وقت قصير من مغادرتها مدينة كيرينيا الساحلية. وكانت العبارة متجهة إلى مدينة مرسين الساحلية الواقعة جنوبي تركيا، وكانت حالة البحر مضطربة في ذلك الوقت.

وقال وزير النقل في شمال قبرص، إرهان أريكلي، لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن المياه بدأت تتسرب إلى العبارة بعد وقت قصير من مغادرتها مدينة كيرينيا الساحلية، المعروفة باسم جيرن باللغة التركية، وتم إطلاق نداء استغاثة.

ووفقا للسلطات، تم إطلاق إشارة الاستغاثة على بُعد أربعة أميال بحرية من الساحل. ولم يتضح في البداية سبب تمكن المياه من التسرب إلى العبارة وهي بهيكل مزدوج "كاتاماران.

وتم نقل بعض من كانوا على متن العبارة إلى الشاطئ، ثم إلى مستشفيات قريبة، فيما تواصلت عملية الإنقاذ.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي إن إن تورك" أشخاصا يرتدون سترات النجاة وينتظرون فوق العبارة المنقلبة لنقلهم إلى بر الأمان، بينما كانت مروحية تحلق في المكان.

وقال وزير النقل إرهان أريكلي إن إجمالي 267 شخصا كانوا على متن العبارة، بينهم 259 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم.