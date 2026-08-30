 قبل الانتخابات.. وزير المالية الإسرائيلي يعتزم خفض الضريبة الانتقائية على البنزين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قبل الانتخابات.. وزير المالية الإسرائيلي يعتزم خفض الضريبة الانتقائية على البنزين

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 6:31 م

يعتزم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خفض الضريبة الانتقائية المفروضة على البنزين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان أن خفض الضريبة يهدف إلى منع الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين، الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية والتوترات المستمرة مع إيران، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار البيان إلى أن مسئولي الوزارة يناقشون حاليا الآلية الدقيقة والحد الأدنى اللازمين للتخفيض.

وأضاف البيان أن سموتريتش يعتزم التوقيع على القرار في أقرب وقت ممكن، بحيث يدخل التخفيض حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

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