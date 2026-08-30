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يعتزم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خفض الضريبة الانتقائية المفروضة على البنزين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان أن خفض الضريبة يهدف إلى منع الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين، الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية والتوترات المستمرة مع إيران، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار البيان إلى أن مسئولي الوزارة يناقشون حاليا الآلية الدقيقة والحد الأدنى اللازمين للتخفيض.

وأضاف البيان أن سموتريتش يعتزم التوقيع على القرار في أقرب وقت ممكن، بحيث يدخل التخفيض حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.