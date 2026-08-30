ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين يزعم تقديم هدايا عبر روابط إلكترونية مزيفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، بينهم سيدتان وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول؛ لاتهامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين باستخدام أساليب إلكترونية مبتكرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين نشروا إعلانات عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى عدد من البنوك والمحال التجارية، تتضمن الترويج لهدايا وعروض مجانية للعملاء، واستدراج الضحايا للتسجيل عبر مواقع إلكترونية وروابط مزيفة؛ بما يمكنهم من الاستيلاء على بيانات وحسابات الضحايا البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابي، وعُثر بحوزتهم على 42 هاتفًا محمولًا، و4 أجهزة «تابلت»، و8 أجهزة حاسب آلي «لاب توب»، وبفحصها تبين احتواؤها على عدد من المحافظ الإلكترونية، وأدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.

كما عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و132 بطاقة بنكية، و26 حسابًا بنكيًا تحتوي على مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامي، بإجمالي قيمة مضبوطات تجاوزت 4 ملايين جنيه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع النصب والاحتيال بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وحذرت وزارة الداخلية، المواطنين من الانسياق وراء التطبيقات والمواقع الإلكترونية مجهولة المصدر، أو تلك التي تنتحل صفة المؤسسات المصرفية، والتي يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت، مشددةً على ضرورة التأكد من مصادر التطبيقات والروابط قبل التعامل معها؛ حفاظًا على بياناتهم وحساباتهم البنكية وتجنبًا للتعرض لوقائع النصب والاحتيال.