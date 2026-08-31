أثير نقاش محتدم بين عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشحاتة المقدس نقيب جامعي القمامة، بشأن مدى قانونية وجود النقابة من عدمه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجرياها مع قناة الحدث اليوم، حيث قال الجمل إن نقابة جامعي القمامة غير تابعة للاتحاد، ولا تخضع لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017.

وأضاف أن هذا الكيان الذي تأسس في 2012 مخالف للقوانين ولم يوفق أوضاعه وفق القانون 213 لسنة 2017.

وأوضح أن الكيان المعروف بنقابة جامعي القمامة، لم يلتزم بما نص عليه القانون 213 لسنة 2017، بشأن إجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية كل 4 سنوات ميلادية، سواء في 2018، أو 2022.

وأكمل: «دي مش لجنة نقابية ولا تتبع أي قانون ودا كدا يبقى تنظيم موجود خارج سياق القانون والدستور ومخالف».

من جانبه، رد شحاتة المقدس، على تصريحات الجمل، قائلًا إنه تم اعتباره وإطلاق عليه لقب «شيخ الزبالين أو المتحدث باسمهم» قبل تدشين النقابة، وأنه لم ينتحل صفة النقيب لحصوله على تصريح بتأسيس نقابة فرعية عام 2012 في عهد كمال أبو عطية وزير القوى العاملة الأسبق.

ولفت المقدس، إلى أن نقابة جامعي القمامة تعتبر أحد النقابات الفرعية للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة التابعة لوزارة العمل، والتي تأسست عام 2012 بعد موافقة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، شريطة وجود مقر، وانضمام 200 عضو مع دفع رسوم قدّرت بـ80 جنيهًا عن الفرد، لتجري لجنة خماسية تابعة للوزارة انتخاباتها.

وأوضح أن قانون النقابات الفرعية نص على انتخاب الـ200 عضو لـ10 أعضاء كممثلين لمجلس إدارة اللجنة النقابية، والذين انتخبوا عضوين لمنصبي أمين عام اللجنة والنقيب، وفق توجيهات اللجنة الخماسية، مضيفًا أنه عقب انتهاء هذه الإجراءات صدرت كارنيهات للجنة من وزارة القوى العاملة حينها.

وأشار إلى أن النقابة لم توفق أوضاعها عقب صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017، نتيجة لإنشغالهم بعدد من المشكلات حينها.