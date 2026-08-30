نعت الفنانة فيدرا، ياسمين أبو النجا، التي رحلت عن عالمنا إثر أزمة قلبية، معربة عن صدمتها وحزنها الشديد لفقدانها، مؤكدة أنها لم تستطع حتى الآن استيعاب خبر وفاتها.

وكتبت فيدرا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ياسمين أبو النجا أحلى وأطيب وأحن روح، ومن أجدع وألطف الناس اللي كان ليا الشرف إني أعرفهم».

وأضافت: «موت كتير بيعدّي علينا في حياتنا، وكل مرة بنحزن ونتألم، بس موت ياسمين وجعني بشكل مختلف، لحد دلوقتي مش قادرة أصدق إنها ماتت».

وتحدثت فيدرا، عن صفات ياسمين: «عمرها ما كان ليها عندي غير كل كلمة حلوة، وكل كلمة طيبة، وكل موقف فيه ذوق ومحبة، عمرها ما قالت غير الخير، وعمرها ما كان منها غير الخير»، مشيرة إلى أنها كانت محبة للحيوانات، ووصفتها بأنها «إنسانة بجد» ومن الأشخاص الذين يجعل وجودهم الحياة «أرحم وأحن».

وعبرت فيدرا عن صدمتها من رحيلها، قائلة: «أنا مش عارفة أقول إيه، يمكن ربنا اختارك لأن الدنيا دي ما كانتش كويسة كفاية ليكي، بس أنا مصدومة، ومش عارفة أستوعب إنك مشيتي».

واختتمت فيدرا، بالدعاء لياسمين: «ربنا يرحمك يا ياسمين، ويجعل مثواكي الجنة، ويربط على قلوب أهلك وأصحابك، ويصبرهم على الفقد ده، ويعدّي عليهم الأيام الصعبة دي بقوة وسلام. ربنا يريح روحك يا حبيبتي».

فيما نعت الفنانة درة، ياسمين سيف أبو النجا، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رحم الله ياسمين أبو النجا، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، خالص التعازي لأسرتها الكريمة في هذا المصاب الأليم».