أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي كافة إجراءات تجديد التعاقد مع لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم وسط الفريق الأول للكرة بالنادى بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2029/2028 .

وكان اللاعب قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول.

يذكر أن دغموم كان قد انضم للمصري في موسم 2023/2022 قادما من نادي وفاق سطيف الجزائري حيث تألق بين صفوف المصري خلال المواسم الماضية الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر ولكن رغبة اللاعب فى البقاء مع فريقه دفعت إدارة المصرى لتمديد عقد اللاعب الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي .