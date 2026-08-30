كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والإفريقية: أجريت محادثات مثمرة مع الوزير بدر عبدالعاطي

قال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والإفريقية، إنه أجرى محادثات مثمرة مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وأضاف بولس عبر حسابه على منصة إكس، أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية تكفل وصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب مساعي إطلاق حوار سياسي "سوداني-سوداني" جامع.

وتابع: «جددنا التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع، وضرورة العمل نحو إقامة حكم مدني في سودان موحد».

وسبق أن أكد مسعد بولس أن واشنطن ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان، وأشار إلى أنها تعمل مع شركائها على خطة من 5 محاور من أجل التوصل إلى السلام هناك، وتتطلع إلى قبول الأطراف المعنية بها دون شروط مسبقة.

وقال بولس: «لا حل عسكريا للأزمة في السودان، ونحن ملتزمون بإنهاء الصراع المروع هناك حيث نعمل مع شركائنا للتوصل إلى هدنة إنسانية، وإنهاء الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتصارعة».

كما أعلنت الولايات المتحدة من قبل، العمل على خطة من 5 محاور لتحقيق السلام في السودان هي ضمان هدنة إنسانية، وتأمين وصول المساعدات بشكل مستمر وحماية المدنيين سواء في إطار الهدنة أو من دونها، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وبدء عملية سياسية مستقلة وشاملة بقيادة مدنية تضمن الانتقال إلى الحكم المدني، وكذلك جهود التعافي وإعادة الإعمار.