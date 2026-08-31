إصابة 5 أشخاص بلدغات عقارب وثعابين في الوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان، اليوم الأحد، بلدغات عقارب وثعابين في مركزي الخارجة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفي مركز الخارجة، أصيب شخصان بلدغات عقارب، وهما محمد أحمد محمد، 62 عامًا، وكيان سمير بكار، تبلغ من العمر عامًا وشهرين.

وفي مركز الفرافرة، أصيب كل من يحيى أحمد فوزي علي، 10 أعوام، وأماني محمد بشندي، 19 عامًا، بلدغات عقارب، فيما أصيب أدهم محمد محمد منصور، 18 عامًا، مزارع، بلدغة ثعبان.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الأمصال والعلاج والرعاية الطبية اللازمة.