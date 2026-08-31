تلقى طرابزون سبور خسارة مؤلمة أمام مضيفه أميد سبور بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي.

ووضع النجم المصري محمد صلاح طرابزون سبور في المقدمة مبكرًا، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 11، مستغلًا تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس أميد سبور، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في أقصى الزاوية.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح أميد سبور في إدراك التعادل خلال الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما تابع بيراسور ركلة جزاء تصدى لها أونانا، وأسكن الكرة الشباك، لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات بحثًا عن هدف التقدم، قبل أن يخطف أميد سبور هدف الفوز في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90 عن طريق جيفت أوربان، الذي تابع عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها إلى الشباك، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، رفع أميد سبور رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.