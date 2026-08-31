لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، يشارك وزير المالية الروسي في اجتماعات مجموعة العشرين.

ويتواجد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف مع نظرائه من دول مجموعة العشرين في مدينة أشفيلي بولاية نورث كارولينا الأمريكية بدعوة من الولايات المتحدة لبحث سبل إعادة الاقتصاد العالمي إلى المسار الصحيح.

كانت أخر مشاركة لسيلوانوف في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماع عقد عبر الفيديو في أبريل 2022 بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي ذلك الاجتماع، ترك عدد من وزراء مالية الدول الغربية قاعة الاجتماع عندما بدأ الوزير الروسي يتكلم احتجاجا على مشاركته في الاجتماع. وظل وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر إلى جانب نظرائه في مجموعة الدول السبع الكبرى أثناء كلمة سيلوانوف.

وعلى عكس وزير المالية، يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بانتظام في اجتماعات مجموعة العشرين وأخرها اجتماع جنوب أفريقيا في فبراير 2025 والبرازيل 2024.

تعقد الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة العشرين كاجتماعات تحضيرية لقمة المجموعة.

ومنذ قمة 2019 التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمثل روسيا في قمم المجموعة أحد كبار المسؤولين في الدولة وليس الرئيس.

وقد يتغير الأمر في القمة المقبلة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن نظرة إيجابية بشأن احتمال مشاركة بوتين في القمة التي ستستضيفها مدينة ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل.

وقال ترامب عن المشاركة المحتملة لروسيا في القمة "من الممكن أن تكون مفيدة للغاية".