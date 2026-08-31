 سوريا.. إصابة عناصر أمنية إثر هجوم في ريف السويداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. إصابة عناصر أمنية إثر هجوم في ريف السويداء

وكالات
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 11:12 م

أصيب 4 من عناصر من الأمن السوري بجروح، الاثنين، إثر هجوم لمسلحين وقع في ريف السويداء الغربي.

وأفادت الإخبارية السورية بإصابة 4 من قوى الأمن الداخلي "خلال التصدي لاعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي".

وأضافت أن المجموعات الخارجة عن القانون استهدفت قرية المنصورة بطائرات الدرون المسيّرة في ريف السويداء الغربي الجنوبي.

وأشارت إلى إصابات في صفوف المجموعات الخارجة عن القانون، بعد صد قوات الأمن الداخلي محاولاتهم الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى المنصورة وولغا وتل حديد، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

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