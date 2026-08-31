أصيب مزارع فلسطيني وزوجته، مساء الاثنين، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية برقا، شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر لمراسل الأناضول إن مستوطنين هاجموا القرية من عدة محاور، واعتدوا بالضرب على مزارع وزوجته، كما اقتحموا منزلا بالقرية واعتدوا على النساء والأطفال بداخله.

كما سرق المستوطنون خلال الهجوم عددا من الأغنام التي تعود لمواطنين فلسطينيين، وأضرموا النار في مركبة، وفق المصادر.

وبالتزامن مع الهجوم، اقتحمت قوات إسرائيلية القرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه شبان فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، بحسب المصادر ذاتها التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل بشأن نتائج المواجهات.

وفي الأيام الأخيرة، تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، بالتزامن مع اقتحامات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تزامنا مع اعتداءات المستوطنين، والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، وفق إحصاءات فلسطينية.