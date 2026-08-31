إسرائيل تعلن استهداف قائد بوحدة إمداد حماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استهداف عمرو محمد رشدي سراج، الذي وصفه بأنه قائد في وحدة الإمداد والصيانة التابعة لحركة حماس بمدينة غزة، خلال هجوم استهدف منطقة صبرا.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن سراج كان يتولى مسؤولية إمداد عناصر الحركة بالأسلحة داخل مدينة غزة، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت أيضًا عن استهداف عنصر آخر من الجناح العسكري لحماس، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وزعم الجيش الإسرائيلي أن المستهدفين شاركا خلال الفترة الأخيرة في التخطيط لعمليات ضد قواته ومواطنين إسرائيليين، والعمل على استعادة قدرات الحركة، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسئولون في القطاع الصحي بقطاع غزة إن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل.

وقال مسعفون إن شخصين استشهدا وأصيب آخرون، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين قرب منتزه البلدية في مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان وتضم عائلات نازحة.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص على الأقل، وفقًا لمسعفين.