تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز فعالية الردع والدفاع

اتفقت تركيا والسعودية وباكستان، الاثنين، على اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك بما يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي عقد في إسطنبول.

وقال البيان إن "الدول الثلاث تؤكد عزمها على العمل معا، في إطار اتفاق مكة، وانطلاقا من مفهوم الملكية الإقليمية، بهدف ضمان السلام والاستقرار المستدامين في مناطقها".

وأضاف: "في سبيل تحقيق هذا الهدف، سيستمر دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز ضبط النفس، بما يسهم في تشجيع الحل السلمي للأزمات".

وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة بما يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

ولفت البيان إلى أنه لدعم الأعمال التي ستُنفذ في إطار اتفاق مكة، سيتم إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، مبينا أن رئاسة الأمانة في المرحلة الأولى سيتولاها أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

وأردف: "ستعمل الدول الثلاث، من خلال الفعاليات المشتركة، على تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيق قواتها المسلحة، وذلك عبر التعاون في الصناعات الدفاعية، والتطوير المشترك للتكنولوجيا، والإنتاج المشترك".

وشدد على أن الدول الثلاث ستقدم الإسهامات اللازمة للسلام والاستقرار الإقليميين عبر التنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة.

وفي وقت سابق الاثنين، اجتمع في إسطنبول وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان لتركيا وباكستان والسعودية، ضمن صيغة اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي شُكلت بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك.