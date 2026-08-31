أوراسكوم للاستثمار القابضة: إقامة وتشغيل البالون الثابت بهضبة الأهرامات يخالف تعاقدنا مع المجلس الأعلى للآثار

قال مروان حسين، العضو المنتدب لمجموعة شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن إقامة وتشغيل مشروع البالون الثابت داخل منطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، لم يتم التعاقد مع الشركة بشأنه، رغم أن العقد مع المجلس الأعلى للآثار ينص على الحق الحصري للشركة في أي نشاط تجاري يُقام داخل منطقة الزيارة محل التعاقد، فضلًا عن أن يتم التعاقد بشأن هذه الأنشطة من خلال الشركة وفقًا لأحكام العقد.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن مشروع البالون كان محل خلاف قائم بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار، فيما قامت الشركة بمحاولات عديدة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكن لم يتم التوصل إلى أي حل حتى الوقت الراهن.

وأوضحت الشركة، أنه لم يتم أيضًا إخطار الشركة أو التنسيق معها بشأن المراحل التنفيذية للمشروع، إلا أن الشركة فوجئت بالتشغيل الفعلي للمشروع والإعلان عنه.

وتابع أن الموقع الذي تم تشغيل مشروع البالون الثابت به يقع ضمن نطاق المشروع محل التعاقد بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار، ومن ثم فإن أي أنشطة أو إجراءات يتم تنفيذها داخل هذا النطاق يجب أن تتم وفقًا للأطر والالتزامات التعاقدية المنظمة، وبالتنسيق المسبق مع الشركة والجهات المعنية.

وتحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في العقد المبرم مع المجلس الأعلى للآثار، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات التي يكفلها لها العقد والقانون لحماية حقوقها ومصالحها.

وأكدت أوراسكوم للاستثمار القابضة، التزامها بمسئولياتها تجاه تطوير وتنظيم وتحسين تجربة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق والتزامات جميع الأطراف، ودعم أهداف تطوير المنطقة وفقًا للأطر القانونية والتعاقدية المنظمة.