قال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن أي هجوم على إيران سيُقابل برد «أكبر عشرات المرات».

يأتي ذلك بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الإيراني الذي شنته إيران ليلًا على القوات الأمريكية في الأردن، قائلًا: «سنضربهم بشدة».

وأضاف ترامب، في تصريحات لمراسل قناة «فوكس نيوز» تيري ينجسيت، أن «الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية، باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لن يصيب أي شيء مهم».

وذكر المصدر الإيراني أن رد طهران على الضربات الأمريكية على لارك أظهر أنه «لا يوجد هدف في المنطقة بعيد عن متناول طهران».

وحذر من أن الأوضاع ستزداد سوءا في مضيق هرمز بالنسبة للسفن التي تنتهك قواعد طهران. لكنه أقر أن الأعمال القتالية في الآونة الأخيرة لا تزال تمثل «مواجهة محدودة» بين إيران وواشنطن.

وأعلنت إيران، ليل الأحد - الاثنين، استهداف مواقع لقوات أمريكية في الأردن والإمارات، ردًا على غارات أمريكية استهدفت جزيرة لارك الإيرانية. وأوقعت الغارات الأمريكية، وفق «الحرس الثوري»، عددًا من القتلى والجرحى، في أول تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران منذ أسابيع.

وقال «الحرس الثوري» في بيان نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء إنه «ردًا على العدوان الجوي الأمريكي - الصهيوني على جزيرة لارك»، نفّذت قواته عملية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن.

كما أعلنت إيران استهداف قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، حيث تتمركز قوات أمريكية، بطائرات مسيّرة.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الكابتن تيم هوكينز، أفاد في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز».

وجاءت الضربات المتبادلة بُعيد مرور ستة أشهر على بدء الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وفيما بدأت الأعمال العدائية في الانحسار.