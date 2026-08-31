تركيا: لدينا خطة لعبور شحنات الحبوب بأمان من البحر الأسود

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن بلاده أعدت خطة لضمان مرور شحنات الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وإنها على اتصال مع روسيا وأوكرانيا بهذا الشأن.

وعبرت تركيا مرارا عن استعدادها لإحياء اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تسنى بموجبه إخراج حبوب من أوكرانيا خلال الحرب، وفق وكالة رويترز:

وصرح فيدان في مؤتمر صحفي في إسطنبول "أعددنا خطة ونحن على اتصال مع الجانبين بشأنها... إذا توفرت الظروف اللازمة، فإننا نعمل تحديدا على التوصل إلى اتفاق آخر مماثل لاتفاقية الحبوب".

وساعدت تركيا والأمم المتحدة في التوسط للتوصل إلى ما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو 2022 للسماح بالتصدير الآمن لما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم استمرار الحرب.

وانسحبت روسيا من تلك المبادرة في 2023، وعزت ذلك إلى أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عراقيل كبيرة.