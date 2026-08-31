دغموم بديلا وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بيراميدز

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أعلن عماد النحاس، مدرب نادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الإثنين، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب المصري مع بيراميدز مساء اليوم الإثنين، في لقاء يقام على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمود حمدي في حراسة المرمى.

في الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

في الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، حسين فيصل.

في الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء: "محمد سيحا، محمد هاشم، مصطفى العش، محمد شكري، ياسين الملاح، خير الدين طوال، عبد الله الزياني، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم.